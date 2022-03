Chuva ameniza calor neste início da semana em Alegrete

O tempo abafado neste início de semana anunciou instabilidade no tempo em Alegrete que começou no domingo(6).

Nesta segunda-feira, uma chuva forte e rápida, no início da tarde, amenizou um pouco o calor que fazia na cidade.

Chuva em Alegrete

A previsão, de acordo com o site Climatempo, é que esse clima instável vai permanecer até o próximo dia 9 aqui no Município com pancadas de chuva qualquer hora. A temperatura vai baixar um pouco, ficando numa média de máxima em torno de 28°C. A partir do dia 10 de março a previsão é de que o tempo comece a melhorar aqui no município.

Estamos em plena colheita da safra de arroz. Depois de uma seca que assolou a Região e provocou, inclusive, perdas em lavouras de arroz e soja, agora os produtores querem tempo seco para que as máquinas entrem nas lavouras e realizem a colheita da safra de arroz.