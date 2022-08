Acidente em cruzamento, no Centro, mobiliza Guarda Municipal e Brigada Militar

No final da tarde desta quinta-feira(11), um acidente entre uma Parati e um Celta resultou em danos materiais e ânimos exaltados, conforme informações ao PAT.

Os veículos colidiram no cruzamento das vias General Sampaio com General Arruda, Centro, em Alegrete. De acordo com o contato feito com a Guarda Municipal, o motorista do Celta trafegava na rua General Sampaio em direção à Santa Casa e o homem que dirigia a Parati estaria no sentido contrário.

Durante o atendimento da ocorrência, os ânimos teriam se exaltado e, desta forma, a Brigada Militar foi acionada. Contudo, assim que os policiais chegaram no local, a situação já estava tranquila.