Acidente entre carro e caminhão deixa três jovens mortos na ERS-324, em Trindade do Sul

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) de Nonoai, Ygor Dimitri Santin, de 19 anos, dirigia um Crossfox, com placas de Marau, quando perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária, colidindo de frente com um caminhão, com placas de Farroupilha. O acidente ocorreu no km 70, por volta das 18h.