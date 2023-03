Acidente entre Gol e moto deixa dois feridos

Segundo informações da Brigada Militar, o motorista do carro trafegava na Avenida sentido Trevo do Arco, quando reduziu para entrar em um posto de combustíveis. Contudo, o motociclista que seguia no mesmo sentido, teria chocado-se na traseira do veículo. O casal que estava na moto ficou com escoriações e foi levado à UPA pelo Samu.

A seca afetou produção de peixe e Feira não sai este ano

O proprietário do Gol tem 73 anos e destacou que teria sinalizado que iria fazer a conversão à direita para entrar no posto de combustíveis que faz cruzamento com a Avenida Rondon. O idoso iria abastecer para sair em viagem. “Estava indo ao encontro dos meus netos, em Santa Catarina”- citou.