Acidente entre moto e carro mobiliza BM, Bombeiros e Samu

Na noite desta terça-feira(5), um acidente entre um Uno e uma Honda deixou dois feridos, na Zona Leste, em Alegrete. As vítimas foram socorridas pelas ambulâncias do Samu e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Brigada Militar que atendeu a ocorrência, o motorista do Uno trafegava na Avenida Tiaraju, sentido bairro/centro e, próximo a empresa Saltos Cereais, ao fazer uma conversão à esquerda houve o acidente com a moto.

O motociclista também estava na Avenida Tiaraju. Na moto, estava um casal que sofreu lesões e escoriações e foram socorridos até à UPA. Ambos veículos tiveram avarias.