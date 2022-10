Acidente entre ônibus e moto, na região central de Alegrete, deixa um ferido

Share on Email

No início da manhã desta segunda-feira(17), um homem que pilotava uma moto Biz sofreu ferimentos ao se envolver em um acidente com um ônibus do transporte coletivo.

Segundo informações da Brigada Militar, o relato é de que o motorista do veículo que faz a linha Terminal/Nova Brasília, estaria parado no semáforo da General Sampaio que faz cruzamento com a Venâncio Aires.

Assim que o sinal ficou verde para ele passar, teria avançado quando o motociclista também cruzou pelo mesmo cruzamento. Entretanto, o piloto da moto Biz estava na Venâncio Aires.

Devido ao atendimento realizado pelo Samu ao motociclista, ele ainda não tinha sido ouvido pelos policiais militares. Um outro ônibus, da empresa Expresso Fronteira D’Oeste foi disponibilizado.