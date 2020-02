Acidente envolvendo seis veículos deixa uma pessoa morta e três feridas em Fontoura Xavier

A colisão traseira envolveu um caminhão com placas de Augusto Pestana, um carro Volvo V60 com placas de Porto Alegre, um táxi Virtus, de Porto Alegre, um Strada, de Caiçara, um Siena, de Sobradinho, e um ônibus de Progresso.

O condutor do Strada faleceu no local. Um passageiro, também do Strada ficou ferido, além de uma pessoa do Siena e uma do caminhão. Os ocupantes do ônibus não se feriram.