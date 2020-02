Após jovem prestar novo depoimento, motorista de aplicativo é investigado por crime de difamação em Viamão

Um termo circunstanciado vai ser instaurado contra André Lopes Machado, de 43 anos. Segundo a delegada, “houve crime contra a honra nas manifestações dele”. Marina Dillenburg se refere às declarações dadas por André a jornalistas na terça (18). Em uma delas, o motorista afirmou que a adolescente “estava com um short do ‘tipo Anitta’, uma miniblusa, com as pernas abertas no banco, me chamando atenção”.

A cantora usou as redes sociais para comentar o caso e criticar o motorista. André Lopes Machado já é investigado por perturbação da tranquilidade, que é uma contravenção penal. Em nota, a Uber informou ao G1 que a conta do motorista foi banida do aplicativo (leia a íntegra do comunicado abaixo).

“Ela disse que estava com nojo do que ele estava falando. Eu expliquei para ela o que era o crime de difamação, que ela poderia fazer o registro e representar ou não ele criminalmente, e a representação seria o start para eu instaurar o procedimento policial. E ela disse que sim, que gostaria”, conta a delegada.

“Depois que nós vimos o depoimento dele, nós nos sentimos ofendidas com todas as declarações. Muitas mentiras”, disse a mãe da jovem à reportagem da RBS TV.

Ele deve ser chamado para depor nesse novo processo. A delegada explica ainda que se trata de um crime de menor potencial ofensivo. “Por isso, em princípio, se instaura um termo circunstanciado, que é um procedimento mais enxuto. É levado ao judiciário em 15 dias e não chega a virar processo quando se é feita a transação penal”.

A adolescente também forneceu o celular para que a polícia extraísse informações de outras vítimas.

“Diante da quantidade de interações que ela teve, é impossível pra gente passar um pente fino. Então, ela se propôs a divulgar os telefones da Polícia Civil pra que outras vítimas nos procurem e a gente possa subsidiar esse inquérito policial”, diz.

“Não gostaria que outra menina, outra mulher passasse por isso. As pessoas tem que ter o direito de andar como querem”, diz a mãe da jovem.

Conversa gravada

A jovem, que no dia do suposto assédio tinha 17 anos, gravou um vídeo e divulgou nas redes sociais. [Veja as imagens acima].

Os nomes dos envolvidos não serão divulgados pelo G1 por questão de segurança. Ela disse que ficou apavorada com tudo que aconteceu.

“Ele começou a fazer elogios. Dizendo que eu era a passageira mais bonita que ele tinha pego, que geralmente só entrava gente feia”, disse a adolescente ao G1. “Fiquei com medo de ser grossa com ele e ele acelerar o carro e fazer algo pior.”

No vídeo, é possível ouvir o momento em que a jovem diz ser menor de idade ao motorista André Lopes Machado. Ele, no entanto, rebate e afirma que “não seria um problema”.

O homem, então, continua: “Seria problema se tivesse 13 anos, e acho que tu não tem 13 anos, 14 para cima tu já é responsável”.

Depois de postar os vídeos em uma rede social, a jovem recebeu relatos de outras adolescentes dizendo que já conheciam o motorista e que tinham passado pela mesma situação. De acordo com a delegada, não há denúncia de outros casos envolvendo o motorista.

“Foi a primeira vez que ele teve problema com uma passageira. Não recebemos formalmente nenhuma outra vítima, mas temos nomes e estamos indo atrás. Mas registro mais ninguém fez ainda”, disse Marina Dillenburg.

A delegada disse ainda que André “nega que tenha assediado a menina”. “Ele comentou que está sendo injustiçado, que ele teve de deletar os perfis de mídia social, que está repercutindo muito forte na vida dele, mas nega e entende que não houve assédio.”

Veja a íntegra da nota da Uber:

A Uber considera inaceitável e repudia qualquer ato de violência contra mulheres. A empresa acredita na importância de combater, coibir e denunciar casos dessa natureza às autoridades competentes. A conta do motorista parceiro foi banida assim que a denúncia foi feita.

A empresa defende que as mulheres têm o direito de ir e vir da maneira que quiserem e têm o direito de fazer isso em um ambiente seguro. Todas as viagens com a plataforma são registradas por GPS. Isso permite que em caso de incidentes nossa equipe especializada possa dar o suporte necessário, sabendo quem foi o motorista parceiro e o usuário, seus históricos e qual o trajeto realizado.

Como parte do processo de cadastramento para utilizar o aplicativo da Uber, todos os motoristas passam por uma checagem de antecedentes criminais realizada por empresa especializada que, a partir dos documentos fornecidos pelo próprio motorista e com consentimento deste, consulta informações de diversos bancos de dados oficiais e públicos de todo o País em busca de apontamentos criminais, na forma da lei. A Uber também realiza rechecagens periódicas dos motoristas já aprovados pelo menos uma vez a cada 12 meses.