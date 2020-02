Acidente no bairro Cidade Alta envolve quatro veículos

O acidente foi no cruzamento da rua Bento Manoel com Waldemar Masson, na Cidade Alta, e envolveu quatro veículos. Não houve feridos.

O condutor da Ford Ranger trafegava na rua Waldemar Masson sentido centro/bairro quando no cruzamento da Rua Bento Manoel, o motorista após a parada, avançou a preferencial e não visualizou o Fiat Uno que transitava sentido bairro/centro.

O motorista da caminhoneta abalroou a lateral do Uno que bateu em um Peugeot estacionado que, com o impacto, chocou-se no Fiat Siena. Todos os veículos tiveram danos materiais. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência.

Os proprietários têm 58,63,70 e 43 anos. O acidente ocorreu neste sábado(29).