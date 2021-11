Na última semana de outubro o vereador Vagner Fan, esteve em Porto Alegre para participar da reunião mensal da ULFRO (União dos Legislativos da Fronteira Oeste). Como 2º vice-presidente, Fan fez questão de levar algumas reivindicações de Alegrete e região para entregar aos deputados estaduais que estavam presente na reunião.

Ações do vereador Fan na última semana de outubro



Ainda aproveitando sua ida à Porto Alegre, visitou a Assembléia Legislativa e reuniu-se com a Deputada Estadual Patrícia Alba para tratar de assuntos de extrema importância para Alegrete.

Já em Alegrete o vereador participou do Fórum de Desenvolvimento da Bacia Rio Uruguai, evento que fez parte da programação de aniversário de 190 anos do município, realizado pela Prefeitura de Alegrete em parceria com o Centro Empresarial de Alegrete e contou com a presença do Ministro do Trabalho e da Previdência Onyx Lorenzoni, do deputado Federal Osmar Terra, – O Presidente do BNDS Sr. Gustavo Montezano, do presidente da Embrapa Trigo Jorge Lemanski, além de autoridades locais, regionais, empresários, imprensa e público em geral.

O Fórum mediado pelo Prefeito Márcio Amaral destacou temas como: desenvolvimento econômico da região, o papel da classe empresarial, produção agropecuária, indústria, investimentos e oportunidades.



O vereador Vagner Fan – Presidente da Frente Parlamentar de Ciência Tecnologia e Inovação juntamente do Diretor da UNIPAMPA – Campus Alegrete, Ederli Marangon aproveitou a ocasião para alinhar o encaminhamento de um Projeto ao Presidente BNDS de Desenvolvimento Tecnológico Regional.

