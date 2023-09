Adeus a um visionário: morre o engenheiro agrônomo Alfeu Dorneles, referência na pecuária e agricultura de Alegrete

Em 2017, Feco foi homenageado pela Associação dos Engenheiros Agrônomos de Alegrete (AEAA) na Câmara de Vereadores, durante a celebração do Dia do Agrônomo. A apresentação destacou a trajetória da família Dorneles, com ênfase na carreira profissional de Feco na Cabanha Minuano, propriedade da família. O morador do Casarão da Praça Getúlio Vargas, concluiu sua formação como Engenheiro Agrônomo na UFRGS, em Porto Alegre, no ano de 1959, e no ano seguinte, casou-se com Suzana Trindade Dorneles, com quem teve cinco filhos.

A apresentação também abordou o extenso currículo profissional de Feco, destacando sua significativa participação em eventos de destaque nacional, com foco na capacitação e representação dos setores de arroz e pecuária de corte.

Em 1978, logo após a fundação da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Alegrete, ocorreu a primeira confraternização dos sócios na Cabanha Minuano. O engenheiro foi responsável por diversas atividades agrícolas realizadas, entre essas atividades, destacam-se serviços de terraplanagem e movimentação de terra para a construção de barragens para armazenamento de água, silos para armazenagem de grãos, lavouras de arroz, sorgo e trigo, produção de silagem e uso de feno de palha de arroz na alimentação do gado, além do manejo de campo nativo e pastagens de cornichão, milheto, azevém e aveia. Tais técnicas permitiram a realização de diversos dias de campo para demonstração de tecnologias modernas, tanto à época quanto nos dias de hoje.

No que diz respeito à pecuária, ele destaca-se pelo plantel das raças de bovinos, ovinos e equinos sendo um dos pioneiros na criação das raças Hereford e Braford no Brasil. Isso resultou na conquista de diversos títulos para o município de Alegrete em exposições e feiras agropecuárias por todo o país.

Além de remates que ocorriam na fazenda, nos quais animais com genética superior eram comercializados, graças à introdução de técnicas modernas, como inseminação artificial, aquisição de matrizes e reprodutores europeus, argentinos e uruguaios, bem como a importação de embriões do Canadá. Essas práticas visavam acelerar os ganhos genéticos das raças para atender às crescentes demandas do mercado internacional.

Desta forma, Alfeu de Macedo Dorneles sempre foi um visionário e tinha grande relevância na Associação Brasileira de Criadores de Hereford e na Cooperativa Rural Alegretense Ltda., nas quais chegou à presidência de ambas as entidades.

Foto: Rodrigo Ramos