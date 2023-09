A Primavera chega para encher a vida de esperança

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O verdejar dos campos, o florir dos jardins e parques marcam a estação que entra hoje com o prenúncio de temperaturas amenas e, ainda, com grande incidência de chuvas. A primavera, caracterizada por ter muitas flores que exalam perfumes no ar, é uma das estações preferidas da maioria da população. Os ipês foram os primeiros a florir, para anunciar que a beleza tomaria conta da natureza.

Nesta época, também, é o tempo de plantar várias culturas para colher no verão. E a máxima de que tudo que se planta cresce, nesta época se evidência na Primavera. E em vários pontos da cidade, a nova estação se anuncia linda ao encanto de qualquer olhar.

E, agora, depois de tanta chuva em Alegrete, a natureza acolhe e frutifica as várias sementes lançadas na terra. A partir de agora renasce, ainda em nós, a esperança de sermos mais solidários e

empáticos, porque entramos na reta final de mais um ano que vem desafiando a todos e mostrando a força de cada um de nós.