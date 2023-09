Jovem alegretense é morto em briga na saída dos Pavilhões da Festa da Uva

Três outras pessoas, com idades entre 20 e 21 anos, também ficaram feridas.

As circunstâncias exatas que levaram ao ferimento que matou Henriqui ainda estão sob investigação, assim como a identificação do autor do crime. A briga aparentemente teve início nas proximidades da saída do parque, mas os conflitos começaram no pórtico do pavilhão que sediava as celebrações da Semana Farroupilha na cidade.

As autoridades agiram rapidamente, com a ROCAM, Agências de Inteligência regional e o 12ºBPM realizando a prisão de dois suspeitos do crime. Um deles foi detido no bairro Presidente Vargas, enquanto o outro foi capturado no Centenário. Ambos estavam portando materiais ilícitos no momento da prisão.

Com informações: Leouve