Gostaríamos de esclarecer que a Adicon Administradora de Condomínios é responsável apenas pela administração das contas do condomínio Vasco 220, atuando em auxilio ao mesmo, não sendo responsável por atos de gestão. A matéria publicada comete um grande equívoco ao confundir a responsabilidade da Administradora com a do próprio condomínio.