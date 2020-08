Adolescente de 14 anos é a pessoa mais jovem a morrer por coronavírus em Santa Maria

A informação foi confirmada pela prefeitura do município e pelo Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo, onde ele estava internado. O nome do menino não foi divulgado.

De acordo com o Executivo municipal, o adolescente era morador de Santa Maria e tinha histórico de doença pulmonar crônica. Ele deu entrada no hospital em 8 de agosto e foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 16. A confirmação do diagnóstico positivo para covid-19 ocorreu no dia 10.