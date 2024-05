Após sair da prisão com tornozeleira eletrônica, homem é preso por assalto à mão armada em Alegrete

O crime ocorreu por volta das 7h10min deste sábado(4), quando o acusado, que havia saído há pouco tempo do Presídio Estadual de Alegrete, abordou a vítima logo após a abertura do estabelecimento.

Armado com uma faca, o indivíduo a ameaçou e levou consigo cigarros, dinheiro e o celular dela. Após o assalto, empreendeu fuga em direção à Avenida Eurípedes Brasil Milano pela Rua José Bonifácio. As características fornecidas permitiram que os policiais o interceptassem rapidamente, encontrando com ele todos os objetos do roubo e a faca utilizada no crime.

O apenado foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia, onde o delegado de plantão determinou sua prisão em flagrante. Após o registro da ocorrência, ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete. A vítima não sofreu ferimentos.