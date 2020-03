Adolescente de 16 anos se entrega à polícia e confessa morte de jovem em Porto Alegre, diz delegado

O tenente-coronel Luciano Moritz, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, relatou que o adolescente se apresentou na sede do batalhão, no Centro da Capital, e confessou o crime. Ele foi então levado pela BM ao Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (Deca), onde prestou depoimento acompanhado da família.