Adolescente é morto a tiros em Panambi; colega de escola é suspeito

O adolescente Daniel Werz dos Santos, de 15 anos, foi morto a tiros na saída da escola por volta do meio-dia desta segunda-feira (8) em Panambi, no Noroeste do Rio Grande do Sul. O principal suspeito de ter efetuado os disparos é outro adolescente, de 14 anos, que se apresentou à Polícia Civil na tarde após o caso, acompanhado dos pais e de um advogado.

Daniel foi atingido por quatro disparos de arma de fogo e morreu no local. As investigações feitas pela Polícia Civil apontam que desentendimentos entre o suspeito e a vítima, existentes já de longa data na escola onde estudavam, como provável motivação para o crime. Em 2022, de acordo com o delegado, brigas e agressões entre os adolescentes teriam acontecido na escola, provocando o acirramento na relação entre os estudantes.

“Nós temos que a motivação seria um atrito entre adolescentes, que ocorreu a partir do bairro e a partir da escola, onde eles tinham contato. Eles frequentavam a mesma escola, que também fica no mesmo bairro, e lá teriam se agredido algumas vezes”, diz o delegado Carlos Beuter.

Nesta terça-feira (9), a Justiça decretou, a partir de pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), a internação provisória do suspeito. De acordo com o MP-RS, a medida foi solicitada para que a identificação das testemunhas seja feita com mais tranquilidade. Ele foi encaminhado à Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (FASE) de Santo Ângelo, nas Missões.

A arma utilizada no crime não foi localizada, e a Polícia Civil segue com as investigações. O crime, ocorrido no bairro Pavão, foi o segundo homicídio registrado em Panambi desde janeiro deste ano.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Barbosa, onde estudavam os adolescentes, está de luto e não teve aulas nesta terça-feira (9). As atividades devem ser retomadas nesta quarta-feira (10).

Local onde adolescente foi morto em Panambi — Foto: Reprodução/RBS TV

Por Gherusa Cassol, RBS TV Ijuí