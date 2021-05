RGE protesta consumidores em atraso e reclamações chegam ao Procon e a Defensoria Pública

Compartilhe















A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através do Procon, realizou uma reunião por Videoconferência na última quinta-feira, 06, com o objetivo de buscar esclarecimentos do Cartório de Registro Civil de Alegrete em razão de dezenas de Consumidores estarem realizando reclamações no Procon alegando que a RGE distribuidora de energia elétrica que atua no município enviou para protesto os clientes que estão em atraso.

Participaram da reunião, o diretor do Procon Gefeson Maidana Cambraia, a agente administrativa Maria Carolina, oficial registrador diretor do Cartório de Registro de Alegrete, Francisco das Chagas Ferreira de Oliveira Junior e a defensora pública Amanda da Gama.

O diretor do Procon iniciou a reunião abordando as reclamações dos consumidores, os quais alegam estar se sentido lesados pelo alto custo da cobrança, afirmando que “além de terem de pagar as faturas de energia, agora precisam arcar com os valores do Cartório”, declarou o diretor do Procon Geferson Cambraia.

A defensora pública Amanda da Gama, solicitou ao diretor do Cartório de Registro de Alegrete Francisco das Chagas Ferreira de Oliveira Junior um esclarecimento sobre os trâmites legais do processo e realizou questionamentos sobre como os débitos dos consumidores são encaminhados pelo Cartório.

O diretor do Cartório de Registro de Alegrete esclareceu que o cartório está agindo dentro da legalidade, amparado na Lei Federal 9.492/97 e que não está lesando os consumidores, afirmou também que toda e qualquer empresa tem o direito em cobrar seus clientes inadimplentes.

Após a reunião, o Procon juntamente com a Defensoria Pública realizarão uma outra reunião com a RGE para encontrar uma solução para o problema.