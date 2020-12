Adquira sua Ceia de Natal e Ano Novo com Lo Nuestro Restaurante – Comida Peruana

Compartilhe















Você conhece a culinária peruana?



Esta culinária vive um momento de grande reconhecimento no mundo todo. Com sabores marcantes, os pratos mais apreciados incluem uma diversidade de peixes e frutos do mar, grande variedade de legumes e frutas, sem esquecer das batatas e milhos. E Alegrete, é possível saborear dessa culinária sem sair de casa. Lo Nuestro Restaurante – Comida Peruana ( Viandas e Delivery).

Inaugurado em fevereiro deste ano, Lo Nuestro Restaurante é uma empresa familiar que tem surpreendido a todos pela diversidade de pratos deliciosos que destacam a culinária peruana com sabor inigualável, tornando-se referência na cidade.

E, sabendo que muitos alegretenses estão na correria do trabalho, o comércio com o horário estendido, as longas filas de supermercado e o estresse de final de ano, o Lo Nuestro Restaurante através da sua equipe está preparando a sua Ceia de Natal e Ceia de Ano Novo com todas as delícias desta famosa culinária e por um preço super acessível.

Mas, atenção! Os pedidos devem ser feitos o mais breve possível.

Contate pelo telefone 9 9618 2126, adquira sua Ceia de Natal e Ano Novo e aproveite a alegria de confraternizar com a família, saboreando pratos típicos da culinária peruana.

Telefone: 9 9618 2126

E lembre-se:

Siga o Lo Nuestro – Comida Peruana nas redes sociais e participe das excelentes promoções.

Facebook: Lo Nuestro comida peruana

Instagram: lonuestrocomidaperuana

