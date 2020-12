Homem sai de casa e desaparece em Alegrete

Compartilhe















No final da tarde desta segunda-feira(21), um familiar de Diógenes Osório Paim dos Santos falou com a reportagem e solicitou ajuda. Silvia Pahim disse que o sobrinho saiu de casa por volta das 21h de ontem(20), e não levou celular. Saiu caminhando, como destaca em um post em seu Facebook. De acordo com Silvia, a família está desesperada pela falta de notícias.

“Ele não está depressivo, não tinha nenhum problema que justifique esse sumiço, por esse motivo, a preocupação de todos” – falou. Diógenes tem 28 anos, reside no bairro Ibirapuitã e é proprietário de uma tele-moto.

Ele tem uma tatuagem em cada braço, uma diz o nome dos filhos (Matheus e Marina) e a outra diz o nome dele e da esposa Denize. Conforme Sílvia, a esposa disse que ele saiu a pé e ela imaginou que Diógenes teria ido em um mercado próximo. Porém, não retornou mais, tampouco, enviou notícias.

Se alguém tiver qualquer informação pode entrar em contato através do 190(Brigada Militar), 3422-4525( Polícia Civil ou (55) 996291902.