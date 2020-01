Advogado bate em carro de empresária e foge

Na tarde de sexta-feira (24), um motorista bateu em um carro estacionado na Barão do Cerro Largo e fugiu do local.

De acordo com a vítima, o condutor é um advogado que estaria descontrolado no momento do acidente. Ele estava dirigindo um Fiat Palio e bateu no espelho retrovisor do Audi da empresária, que teve avarias consideráveis.

Na sequência, o profissional liberal fugiu do local. A empresária realizou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia, onde aponta o nome do acusado para que seu prejuízo seja ressarcido. O fato ocorreu por volta das 14h de ontem. As imagens do momento do acidente foram registradas pela câmera de videomonitoramento de um escritório.