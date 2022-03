Advogado de Gravataí é encontrado morto no litoral catarinense

Share on Email

Um advogado criminalista de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (2), em Santa Catarina. O corpo de Carlos Eduardo Martins Lima, 31 anos, conhecido como Cadu, foi localizado por volta de 6h, no bairro Rio Vermelho, no norte de Florianópolis, por pessoas que passavam pelo local e acionaram o 21° Batalhão de Polícia Militar.

Conforme registro da BM, o corpo apresentava perfurações na área da cintura.

De acordo com o delegado Ênio de Oliveira Mattos, titular da Delegacia de Homicídios da capital, os ferimentos não foram feitos com uma faca, mas com algum tipo de objeto pontiagudo ainda não identificado. Ele diz que a Polícia Civil foi informada sobre o fato por volta de 8h e que ainda não há suspeitos.

O carro da vítima, um BMW de cor branca, foi localizado mais tarde no mesmo bairro. Segundo o delegado, a documentação da vítima não foi encontrada.

Conforme o advogado Mateus Marques, que representa a companheira de Carlos Eduardo, a mulher deve prestar depoimento à Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (3). Segundo Marques, ela fez o reconhecimento do corpo na tarde desta quarta-feira.

Nas redes sociais, Carlos Eduardo fez diversas publicações nos últimos dias, aproveitando o carnaval em Jurerê Internacional. No dia 15 de fevereiro, o advogado postou um vídeo criticando uma abordagem policial e apontando uma suposta perseguição contra ele.

Fonte: Gaúcha/ZH