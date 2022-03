Prazos processuais são suspensos devido a reformas no Fórum de Alegrete

Share on Email

O juiz Rafael Echevarria Borba – titular da Vara Criminal e Diretor do Foro de Alegrete, considerando as reformas de manutenção do prédio da Comarca emitiu uma nota suspendendo os prazos processuais nos processos físicos.

Isso vale aos cartórios das 1ª e 2º Varas Cíveis e da Vara de Família e Sucessões e do juizado da Infância e Juventude, impossibilitando, deste modo, a realização do trabalho presencial.



O trabalho está suspenso na Vara Cível no período de 02 a 07, da Vara de Família/JIJ de 03 a 08 de março e da 1ª Vara Cível de 08 a 11 de março, sem prejuízo da apreciação das medidas urgentes e das audiências designadas.