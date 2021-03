Agência Bhaita Marketing, a aposta de muitos empresários para não pararem de vender na pandemia

Compartilhe















CONTEÚDO PATROCINADO

A Agência Bhaita Marketing, gerenciada pelos jovens empresários João Pedro Hoffmann e Thiago Miranda tem sido a grande aposta dos empresários que precisaram ficar fechados durante a Bandeira Preta no Município de Alegrete.

O apoio dado através de consultorias online, tem sido o grande causador do alívio dos empresários, que enxergaram no Marketing Digital a forma de não parar seu fluxo de caixa durante a pandemia e principalmente durante este momento específico que Alegrete vive.

A Agência presta serviços para mais de 30 empresas em Alegrete e Região e ressalta, que o principal, é perder a timidez e pessoalizar as Redes Sociais: “A grande aposta pra 2021 é a máxima de que pessoas se conectam com pessoas, então invista em Lives, faça Reels no Instagram, converse com seu público, faça a audiência adorar seus conteúdos” enfatiza o Diretor Executivo, João Pedro Hoffmann.

Mais do que enxergar além, desde 2019, os empresários estiveram ao lado de todas as empresas quando houve o fechamento do comércio, levando soluções inovadoras e rentáveis para seus clientes.

A grande lição que podemos tirar da bandeira preta, além da óbvia, é de que os negócios precisam de outras formas de venda e contato com o cliente, pois ficar acomodado reclamando da fiscalização, não resolve a grande crise financeira, que muitas empresas locais estão vivendo.

Redação: João Pedro Duarte Hoffmann

AGÊNCIA BHAITA MARKETING & BRANDING LTDA