Praça do bairro Vera Cruz e academia pública são contempladas pelo Projeto Alegrete mais Limpa

CONTEÚDO PATROCINADO

Uma das ações em destaque do Vereador Vagner Fan é o Projeto Alegrete mais Limpa, através de limpezas de locais públicos e privados. O resultado é mais segurança para comunidade e um cuidado maior com o meio ambiente.

Nesta semana o vereador Fan juntamente com sua esposa Eliziane Lara Ribeiro Fan, realizaram o corte da grama e limpeza da Praça localizada ao lado da Escola Estadual Emílio Zuñeda no bairro Vera Cruz.

A limpeza daquele local é de extrema importância para a segurança da comunidade do bairro, além de colaborar com a questão da saúde. Uma vez que o local estando limpo, os mesmos podem utilizar os aparelhos da academia pública, realizar atividades físicas, fortalecer seu sistema imunológico e enfrentar a pandemia mais confiantes de que estão fazendo sua parte.

Quanto ao mutirão, nesta semana não foi realizado o chamamento da população para evitar aglomeração e, tão logo termine as restrições da bandeira preta e a situação da saúde no município comece à melhorar, outras ações serão realizadas com o auxílio de todos.

Gabinete Vereador Vagner Fan – Sempre em ação!