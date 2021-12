Share on Email

O AgitoMob chega com uma proposta diferenciada oferecendo atendimento humanizado, segurança, Conta no AgitoPay, Cashback, AgitoMobile e o AgitoEducandus(cursos gratuitos para os prestadores de serviços, motoristas, entregadores e outros cadastrados no AgitoMob).

Link: agitoeducandus.com.br



São mais de 160 cursos e você pode escolher um curso por mês e fazer sem pagar nada.

Entretanto para os clientes, os cursos terão uma taxa de inscrição de R$ 49,90 e, parte do valor será destinado à Liga Feminina de Combate ao Câncer.

Vale lembrar, que os cursos não têm mensalidade, são profissionalizantes e reconhecidos, aumentando suas chances no mercado de trabalho.

AgitoMob é uma plataforma de mobilidade que está chegando em Alegrete

Os prestadores de serviços e empresários poderão divulgar seus produtos e atividades dentro da plataforma da mobilidade, pois existe um espaço de divulgação.

Esse novo App é uma ferramenta que visa alavancar os seus negócios e, ao mesmo tempo, gerar mais rentabilidade para todos os clientes e empresários.

Faça parte do App AgitoMob!

Parcerias fechadas com a plataforma: Liga Feminina de Combate ao Câncer, Hakan Esfiharia, Restaurante Tradição, Barbearia Vasconcelos, Acosta 24H, Bhother Drinks, Club do 7 , dentre outros.

Quem pode se cadastrar? Todos!

Quais categorias podem se cadastrarem na plataforma?

• Carro comum;

• Táxi;

• Moto;

• Caminhão;

• Van(turismo )

• Ônibus(Turismo)

• Micro ônibus(Turismo)

• Bike;

Informações:55996915927