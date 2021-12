Guri de Alegrete é campeão da Copa Santa Maria defendendo o Novo Horizonte

O alegretense Victor Oliveira venceu a Copa Santa Maria, jogando pelo Novo Horizonte. Aos 12 anos, Victor chegou em setembro deste ano para compor o elenco para o Gauchão Noligafi, e acabou ficando no centro do Estado. O goleiro participou da Copa Sarandi, e agora levantou o título de campeão da Copa Santa Maria.

Victor (12), sagrou-se campeão com a Sub-12

A Sociedade Esportiva Novo Horizonte venceu, no último domingo (28), a Copa Santa Maria de Futebol de Base nas categorias sub-10 e sub-12, a qual o alegretense defende. A competição reuniu equipes de cinco diferentes cidades.

Gurizada comemorou o título

Os jogos foram realizados nos campos do La Guerrilla, no Bairro Cerrito. Além dos times santa-marienses, Grêmio, Clube Dores, Novo Horizonte, Chapecoense, Riograndense, Projeto Futuro, e Escola Piá, estiveram na disputa equipes de Lajeado, São Pedro do Sul, Júlio de Castilhos e Caçapava do Sul.

Novo Horizonte venceu em duas categorias

Alegretense com o troféu da Copa

Victor é filho do casal Felipe Oliveira e Priscila Cristaldo Anhaia, e cada vez mais se firma nas categorias de base de um dos clubes reveladores de grandes atletas.

Victor se prepara para Copa Santiago

Fotos: divulgação