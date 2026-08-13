EMEB João André Figueira celebra o Dia do Estudante com integração, cidadania e diversão

A EMEB João André Figueira no Polo do Durasnal celebrou o Dia do Estudante com uma programação especial preparada para valorizar aqueles que dão vida à escola todos os dias. A data foi marcada por momentos de integração, cidadania, esporte, convivência e muita diversão, envolvendo estudantes dos anos iniciais e finais.

Para a comunidade escolar, celebrar o Dia do Estudante é também reconhecer a importância dos alunos na construção cotidiana do ambiente escolar. Entre salas de aula, atividades, descobertas e desafios, são eles que movimentam os corredores e dão sentido ao trabalho desenvolvido por professores, funcionários e equipe diretiva.

A programação foi organizada com atividades pensadas especialmente para diferentes faixas etárias, proporcionando momentos de aprendizado e descontração.

Cidadania e protagonismo estudantil

Um dos momentos de destaque foi o Momento Cívico, que também marcou a posse do Grêmio Estudantil.

A iniciativa representa uma importante experiência de participação democrática dentro da escola. Por meio do grêmio, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver liderança, responsabilidade e capacidade de organização, além de participar de discussões relacionadas à vida escolar.

A posse também simboliza o incentivo ao protagonismo juvenil, mostrando aos alunos que suas opiniões, ideias e iniciativas podem contribuir para melhorar a convivência e fortalecer a comunidade escolar.

Mais do que uma atividade comemorativa, o momento serviu como exercício de cidadania e preparação para que os jovens compreendam, desde cedo, a importância da participação coletiva.

Esporte e espírito de equipe

Para os estudantes dos anos finais, a programação contou com o tradicional Torneio Interclasses.

A atividade levou muita energia para a quadra e proporcionou momentos de competição saudável, integração e diversão. Além da disputa esportiva, os jogos estimularam valores como respeito, cooperação, disciplina e trabalho em equipe.

O esporte dentro do ambiente escolar tem papel importante na formação dos estudantes, contribuindo não apenas para a prática de atividades físicas, mas também para o desenvolvimento de habilidades sociais e para o fortalecimento dos vínculos entre os colegas.

Entre uma partida e outra, a quadra se transformou em espaço de convivência, torcida e celebração do espírito coletivo.

Pequenos também tiveram seu momento

Os estudantes dos anos iniciais participaram de uma programação especialmente preparada para eles, com café compartilhado e circuito de brincadeiras.

O momento foi marcado por sorrisos, interação e muita diversão. O café compartilhado proporcionou uma oportunidade de convivência e partilha, enquanto o circuito de brincadeiras estimulou o movimento, a criatividade e a participação das crianças.

Para os pequenos, a comemoração mostrou que aprender também pode acontecer por meio das brincadeiras, das relações de amizade e das experiências coletivas.

Um dia para celebrar os estudantes

A programação do Dia do Estudante na EMEB João André Figueira buscou contemplar diferentes formas de participação, reunindo cidadania, esporte, convivência e lazer.

Enquanto os estudantes dos anos finais tiveram a oportunidade de vivenciar o protagonismo por meio do Grêmio Estudantil e do torneio interclasses, os alunos dos anos iniciais participaram de atividades voltadas à integração e à diversão.

A escola reforça que cada uma dessas experiências contribui para a formação dos estudantes, ajudando a desenvolver valores que ultrapassam os conteúdos trabalhados em sala de aula.

O Dia do Estudante, portanto, foi mais do que uma comemoração. Foi uma oportunidade de reconhecer o papel dos alunos na construção diária da escola e de proporcionar momentos que ficarão na memória da comunidade escolar.

A direção parabenizou todos os estudantes da EMEB João André Figueira, que diariamente enchem os corredores da escola de vida, curiosidade, sonhos e determinação. Que o protagonismo, a vontade de aprender e a capacidade de transformar continuem sendo marcas dessa nova geração.