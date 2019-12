Agressão em via pública deixa mulher ferida

Mulher ficou gravemente ferida após ser agredida pelo ex-companheiro, em via pública, na tarde de quinta-feira(19), no bairro Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com o registro, a vítima disse que tinha um relacionamento de mais de um ano com o acusado. Na tarde de terça-feira(17), ocorreu um discussão e o mesmo saiu de casa. Desde então a dona de casa não havia mais conversado com o ex.

Na tarde de quinta, ela o encontrou em via pública no bairro onde reside, momento em que houve uma nova discussão e o acusado lhe ofendeu com palavrões e posteriormente a agrediu com um pedrada na cabeça. Ferida, a vítima precisou ser conduzida à UPA pelo Samu e depois foi levada à DP pela Brigada Militar.

A mulher levou cerca de 8 pontos na cabeça. A ocorrência foi realizada como lesão corporal e a mesma solicitou medidas protetivas pois o ex a ameaçou de morte. Ainda conforme informações ele é ex- apenado.

Após a agressão, o homem de 31 anos fugiu do local.