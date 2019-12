Espetáculo no Posto Takito revive a magia do Natal

Foi um lindo espetáculo. Em alguns momentos o público ficou em pé para aplaudir a Associação Coral de Alegrete e a Banda Musical do 10° Belog.

A apresentação realizada no Posto Takito, na Avenida Tiaraju foi para renovar energias e ter a certeza de um renascimento neste período que enaltece esta data especial, o Natal.

O proprietário, Silvano Lima, disse que há anos ele planejava fazer uma decoração no posto, algo que pudesse deixar a magia deste período muito mais acesa nos alegretenses, demais clientes e pessoas que passam diariamente pela Avenida.

” Quando era criança e viajava com meu pai, recordo que nos finais de ano as cidades estavam sempre muito enfeitadas para o Natal, a impressão que havia mais o espírito natalino. Esse ano, coloquei em prática esse antigo sonho, exatamente para evidenciar a magia nas pessoas” – citou.

O empresário acrescentou que todas os clientes que abastecerem neste mês estão colaborando com a APAE de Alegrete, pois parte da arrecadação será doada para a instituição. E, para aqueles que estão deixando alimentos não perecíveis ou material de higiene, serão doados aos asilos do município.

Com um decoração linda, a noite de ontem foi o ápice da sua aposta em manter acesa a magia do Natal, com as apresentações entre a Associação Coral de Alegrete e a Banda do 10° Belog. O coral cantou Aleluia, uma clássica canção mundialmente conhecida, entre outras.

Assim como a banda do Guarnição Federal de Alegrete fez uma linda apresentação. Para encerrar, o sargento Liandro, maestro da banda, sugeriu o Canto Alegretense. O Papai Noel também esteve presente distribuindo doces para a criançada.

O empresário Silvanio Lima estava acompanhado da esposa Marilene De Lima e os filhos Natalia e Henrique Lima. E a namorada de Henrique, Mariana Trojan.

Flaviane Antolini Favero