Água com gás: os benefícios que todos devem saber

Já sabemos que o ser humano deve consumir no mínimo 2 litros de água por dia para manter-se hidratado. E sim, a água com gás também hidrata e refresca, mas precisa ser tomada com moderação por causa do sódio.

Com o passar do tempo, mitos e verdades sobre a água gaseificada se misturaram e espalharam, ocasionando muitas dúvidas na hora de comprar e/ou tomar.

BENEFÍCIOS DA ÁGUA COM GÁS

Hidrata o corpo: ela possui os mesmos nutrientes da água natural, ou seja, os dois tipos de água hidratam.

Ajuda no emagrecimento: quando tomamos água com gás, ela chega ao estomago e aumenta a sensação de saciedade, fazendo com que a pessoa coma menos durante o dia.

Melhora o paladar: após tomar água gaseificada, as papilas gustativas ficam mais sensíveis ao sabor dos alimentos, o que a torna uma ótima opção para beber antes das refeições.

Melhora a digestão: a água com gás faz com que a comida seja digerida mais rápido, evitando o desconforto após as refeições.

MITOS MAIS POPULARES DA ÁGUA COM GÁS

Faz mal aos dentes;

Não hidrata;

Provoca celulite;

Faz mal aos ossos;

Faz mal a gestantes;

Faz mal aos rins.

RECEITAS COM ÁGUA COM GÁS

Drink de Melancia

Em um copo, adicione gelo, 1 xícara de chá de melancia picada sem sementes e finalize acrescentando a mesma quantidade de água com gás.

Apfelschorle sem álcool

Em um copo alto, adicione gelo, 150ml de suco de maça e 150ml de água com gás. Use fatias de maçã para decorar.

Drink Clericot sem álcool

Em uma jarra, adicione laranja, maçã, maçã verde, kiwi, morango, 1 litro de suco de uva branco e 1 litro de água com gás. Obs.: Todas as frutas cortadas em fatias.

Mojito sem álcool

Em um copo, coloque gelo, hortelã ou menta, água com gás, refrigerante de limão e suco natural de limão. Obs.: O segredo é amassar muito o hortelã ou menta.

Piña Colada sem álcool

Em uma coqueteleira, coloque a água com gás, o leite de coco, o suco de abacaxi e o açúcar. Bata até ficar cremoso e sirva com gelo.

Baby Bellini sem álcool

Em um copo, coloque gelo, 75 ml de suco de pêssego e 75 ml de suco de limão. Depois, complete com suco de laranja e água com gás.