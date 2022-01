Soluções caseiras para dor nas articulações

Share on Email

As dores no corpo surgem por vários motivos, podendo ser cansaço, muito esforço físico e até mesmo alguma doença e/ou infecção. É claro que hoje em dia existe remédio para tudo, inclusive para dores nas articulações, mas as vezes nada substitui o velho remédio caseiro dos avós.



Remédios caseiros para dor ou inflamação nas articulações



• Chá de gengibre: possui ação antinflamatória e antioxidante, ajudando a aliviar todo sintoma de dor, inchaço e vermelhidão nas articulações. Em uma panela adicione 1 litro de água e 1 cm de gengibre picado, deixe ferver por 10 minutos. Depois coe o chá e tome de 3 a 4 vezes por dia.

• Chá de cúrcuma: tem uma substância anti-inflamatória que ajuda a diminuir os sintomas causados pela artrite, tendinite ou bursite (entre outros), nas articulações.

• Arnica: pode ser comprada pronta em vários estabelecimentos, mas também pode ser feito em casa: em um frasco de vidro adicione 350 ml de álcool (comum), 150 ml de água e várias folhas de arnica. Depois deixe descansar por sete dias em um lugar escuro, sempre chacoalhando uma vez ao dia. Após esse período, mude de recipiente e aplique no local dolorido.

• Óleos essenciais de menta, eucalipto e melaleuca: Primeiramente dilua o óleo essencial com óleo vegetal, como óleo de coco, por exemplo. Depois aplique no local machucado ou no qual sente dor.

• Argila amarela e verde: possui propriedades cicatrizantes, purificantes e regeneradoras, além de favorecer a circulação sanguínea e desintoxicação. adicione duas colheres de sopa de argila em um recipiente de madeira ou plástico e adicione água até formar uma pasta homogênea. Depois de pronta, lave bem o locar a ser aplicado e aplique na parte dolorida com ajuda de um pincel de madeira. Deixe agir por 30 minutos e lave com água morna.

• Linhaça: ela é fonte de ômega 3 e deve ser incluída na sua dieta. Ela fortalece o sistema imunológico e ajuda a combater as inflamações. É indicado duas colheres de sopa por dia.