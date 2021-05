“Ainda não é o momento de liberar mesas nas calçadas”, defende Secretário de Segurança

Compartilhe















A Prefeitura Municipal de Alegrete, continua atuando intensamente por intermédio da Fiscalização Integrada no combate a propagação do vírus da Covid-19. Devido à formação de aglomerações em espaços públicos a partir desta semana os bares, restaurantes, lancherias e afins ficam proibidos de colocar mesas e cadeiras em calçadas, seguindo assim a regra do artigo 29 da Lei Municipal 2.711/96 (Código de Postura do Município).

O secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros, que coordena a Fiscalização Integrada, pondera que “a medida é necessária, pois o momento exige todo o cuidado possível e ainda não é o momento de baixar a guarda. Já foram mais de 200 vidas perdidas em nossa cidade, entre elas estão pessoas que conhecemos, que trabalhavam conosco e fazem falta às suas famílias, essas vidas nunca serão recuperadas, assim devemos fazer o possível para que a propagação do vírus diminua e vidas sejam preservadas”, declarou o secretário Medeiros.