Motorista faz conversão à esquerda e colide com motociclista na Eurípedes Brasil Milano

Na tarde de hoje(27), por volta das 13h, um acidente ocorreu na interseção entre a Eurípedes Brasil Milano e a rua Joaquim Antônio, no centro de Alegrete Segundo informações da Brigada Militar, um motociclista de 31 anos trafegava pela Eurípedes Brasil Milano no sentido Norte/Sul quando foi abalroado por uma Ecosport que seguia no sentido contrário.

O acidente ocorreu quando o motorista da Ecosport, tentava realizar uma conversão à esquerda para entrar na rua Joaquim Antônio. Apesar do impacto, o motociclista envolvido no acidente sofreu apenas escoriações leves. Ele recusou atendimento médico no local.