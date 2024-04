Dois jovens morrem em acidente na BR 290; um deles é alegretense

Rosário do Sul e Alegrete amanheceram em luto neste sábado(27), após a trágica notícia do falecimento de dois jovens em decorrência de um capotamento na BR 290. Carolina Araújo de Souza, de 19 anos, natural de Rosário do Sul, e Diogo Ferreira Cassol, de 19 anos, residente em Alegrete, não conseguiram sobreviver aos ferimentos causados pelo acidente, ocorrido na tarde de sexta-feira(26).

O grupo, que retornava de Santa Maria em um VW Up com placas de Alegrete, sofreu acidenteacidente por volta das 15h, cerca de 8km após a cidade de Rosário do Sul, próximo ao monumento da Batalha Passo do Rosário, entre o trevo de Cacequi. Além das vítimas fatais, outras três pessoas ficaram feridas no capotamento, sendo prontamente socorridas pelo Corpo de Bombeiros, PRF e Samu, e encaminhadas ao Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora (HCNSA) de Rosário do Sul.

Carolina Araújo de Souza foi velada na Sala B da Angelos Oeste, localizada na Voluntários da Pátria 2176, onde amigos e familiares prestaram suas últimas homenagens. O sepultamento está agendado para as 16h45 no cemitério municipal de Rosário do Sul.

Por sua vez, Diogo Ferreira Cassol veio a falecer na madrugada deste sábado. Os atos fúnebres ocorrerão em Alegrete, a partir das 10h, na Sala 01 da Angelos, situada na Daltro Filho 220. O sepultamento está programado para as 17h no cemitério particular da família, na região do Pai-Passo, interior do município.

Com informações Gazeta de Rosário