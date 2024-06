AJS/Center Fhotos sofre revés na estreia da Série Bronze em Alegrete

No entardecer do último domingo (16), um dos representantes de Alegrete fez sua estreia pela Série Bronze de futsal. A equipe da AJS/ Center Fhotos enfrentou a forte equipe da ACCAD de Santiago que não sentiu o peso de jogar fora casa e venceu a primeira partida da competição.

O jogo começou muito equilibrado, porém, a equipe adversária tinha o maior controle das ações. Ainda no primeiro tempo, a equipe do Colo-Colo abriu 2 x 0 no marcador e conseguiu administrar ainda mais o placar. A AJS conseguiu descontar, mas viu o time de Santiago pular em vantagem mais uma vez e fechar o marcador em 3 x 1.

O time alegretense retorna em quadra no dia 30/06 quando realiza o clássico local contra equipe da AABF. O confronto acontece no ginásio do Oswaldo Aranha, sendo a primeira vez que as agremiações se enfrentam por uma competição Estadual.

Fotos: reprodução