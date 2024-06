Alegretense de 53 anos morre em colisão frontal na BR-290 em Rosário do Sul

A vítima estava em um Volkswagen Gol, placa de Alegrete, que colidiu frontalmente com uma carreta Scania de Canoas. O acidente ocorreu no quilômetro 487 da rodovia, e o carro seguia no sentido Alegrete/Rosário do Sul.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência. O trânsito permaneceu fluindo normalmente. O motorista não teve sua identificação divulgada, pelos policiais rodoviários, apenas a idade e que é natural de Alegrete.