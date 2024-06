Acadêmicos da Urcamp levam conceitos de Direito Penal a estudantes do EJA

Na noite de quinta-feira(6), uma conversa significativa ocorreu entre os alunos do módulo II do curso de Direito da Universidade da Região da Campanha (Urcamp) e os estudantes do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) da Escola CIEP. O encontro, realizado no âmbito do projeto integrador da Urcamp, teve como objetivo compartilhar o conhecimento acadêmico além dos muros da universidade e promover um diálogo acessível sobre Direito Penal.

O projeto integrador dos acadêmicos Anne Carolyne Ferreira, Ana Laura Bukowski, Maryam Hamad e Marcelo Serpa, sob a supervisão da Delegada Regional Daniela Borba Barbosa, foi concebido para levar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e discussões sobre o ato infracional às escolas, com foco em alunos a partir do 9º ano. A iniciativa foi bem recebida pelas instituições de ensino, resultando em solicitações das coordenações de cursos noturnos para a realização de apresentações similares.

Durante o evento, os alunos de Direito da Urcamp abordaram conceitos de Direito Penal de maneira simplificada e acessível, facilitando a compreensão dos estudantes do EJA. A interação permitiu que temas complexos fossem discutidos de forma clara e objetiva, promovendo um entendimento mais amplo sobre os direitos e deveres dos cidadãos.

O sucesso da noite reforçou a importância de iniciativas que buscam aproximar o conhecimento acadêmico da comunidade, demonstrando que a colaboração entre instituições pode resultar em um impacto positivo na formação e conscientização de todos os envolvidos.