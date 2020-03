Álcool gel está em falta em muitos estabelecimentos

Na maioria das farmácias e supermercados de Alegrete a resposta é a mesma: álcool gel e máscaras em falta. A reportagem do PAT entrou em contato com os estabelecimentos que comercializam álcool gel, máscaras e luvas para saber como está a situação mesmo sem casos confirmados do vírus no município. Na maioria das farmácias, há falta de álcool gel e máscaras. A previsão de reposição do produto é na quinta-feira, dia 19 ou dependendo até dez dias, conforme a distribuidora.

Outra informação dos atendentes é que quando eles recebem, o estoque não dura mais do que duas horas. Em dois estabelecimentos, os responsáveis disseram que receberam 65 unidades e durou cerca de 3 horas. “A cada dia que informamos a previsão de chegada, o estoque esgota rapidinho” – falou.

A Secretária de Saúde do Município, Bianca Cassarotto, disse que também está enfrentando dificuldade na reposição, de álcool gel, máscaras e luvas. “Esse problema não é exclusivo de Alegrete, é na distribuição, há uma demanda muito grande e com isso, a reposição está comprometida” – citou.

Um leitor do PAT disse que esteve em dez farmácias e cinco supermercados e não encontrou álcool gel.

Álcool líquido 70° e 96° ainda é encontrado em alguns estabelecimentos mas não é indicado para higienização das mãos.

Também há o alerta para a quantidade de receitas de álcool gel caseiras. Algumas receitas sugerem o uso do álcool líquido concentrado com gelatina incolor, gel de cabelo, amido de milho ou outras substâncias.

O uso do álcool líquido concentrado pode causas riscos de acidentes, incêndios, queimaduras de grau elevado e irritação da pele e mucosas.

As receitas caseiras não garantem a presença de álcool com a concentração adequada para a correta desinfecção das mãos e isto é um grande perigo, pois pode levar as pessoas a confiarem em algo que não possui eficácia.

Dependendo dos produtos utilizados na fabricação do álcool gel caseiro, ao invés de eliminar o vírus pode potencializar sua proliferação e infecção. Além das substâncias causarem irritação na pele.

É importante esclarecer que o álcool gel vendido em farmácias é fabricado com substâncias que garantem a estabilidade e concentração adequada para matar o vírus. Para se prevenir do coronavírus, uma solução bastante eficaz é lavar as mãos com água e sabão. O vírus é extremamente sensível ao sabão e é uma forma eficaz de eliminá-lo- segundo confirmou o farmacêutico e químico Jucelino Medeiros Marques Júnior.