Alegrete ainda em ritmo lento na quarta-feira de cinzas

Na manhã desta quarta-feira de cinzas, Alegrete ainda está parado e as ruas praticamente vazias depois da última noite de Carnaval.

De acordo com a Brigada Militar, passaram na descida dos blocos, no carnaval popular na rua, mais de 13 mil pessoas nos quatro dias da festa.

Neste dia, 26, a partir do meio dia a cidade começa a viver a rotina normal com a abertura dos bancos do trabalho da Prefeitura e outros serviços.

No feriadão prolongado só parou mesmo, nos quatro dias de Carnaval, os serviços públicos, e na terça feira o comércio . Os mercados funcionaram normalmente.

Muitos dizem que só a partir de agora, o ano começa de verdade. Mesmo as escolas tendo voltado às aulas na última semana, com o Carnaval tudo parou e nesta quarta-feira reinicia novamente o ano letivo de 2020.