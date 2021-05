Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, informa que nesta sexta-feira, 14, pela manhã recebe doses da vacina Coronavac (Butantan). À tarde será realizada a vacinação com a 2ª dose contra a Covid-19 para pessoas que tinham agendamento até o dia 03 de maio ou datas anteriores. A vacinação ocorre a partir das 14h30, apenas no antigo PAM e Centro Social Urbano. Serão 260 doses em cada local e não haverá drive thru.