Alegrete brilha na Copa Santiago de Futsal Menor

Conforme o coordenador geral, Paulo Rodrigo Flores Paz, o Bolinha, nesta edição equipes representantes de 50 municípios do RS, Paraná e Santa Catarina. A Copa Santiago se consolidou como o maior campeonato de futsal de categoria de base do Brasil, reunindo mais de 180 equipes de todas as categorias do Sub-7 ao Sub-18(com dois Sub-19).

A cidade de Alegrete foi mais uma vez bem representada por clubes e escolinhas da cidade. A Arena Esporte e Lazer parceria com o Ser Ceva sagrou-se campeão na categoria Sub-13 da Copa.

Destaque para o atleta Pedro Henrique do Amaral (Chulequiinha), que recebeu o prêmio de jogador destaque da competição. De quebra a Arena/Ser Ceva teve o técnico destaque com Jerri Fernandes Naziazeno.

Na disputa do Sub-17, o AEC – Alegrete Esporte Clube trouxe o vice-campeonato numa das categorias mais acirradas do certame. Já no Sub-18, o Eliseos Futsal conquistou o 3º lugar e foi premiado como a defesa menos vazada. A ASSAD participou no Sub-18 com três atletas Sub-16, quatro Sub-17, dois Sub-18 e um Sub-19, como era permitido previsto no regulamento. “Fomos relativamente bem. Ficamos entre os quatro melhores da competição caindo na semifinal para campeão ABECH de Horizontina”, destacou Darci Toledo, diretor da ASSAD.

Time da ASSAD foi o 4º lugar.

Destaque também para a escolinha de futsal Real Alegrete. Com três categorias Sub-7, Sub-9 e Sub-11, o Real teve melhor desempenho com a categoria Sub-7 que conquistou o 3° lugar na competição e ainda teve o atleta Henrique como artilheiro. O guri fez 17 gols em apenas 4 jogos. A escolinha de futsal Real Alegrete, coordenada pelo ex-atleta profissional Rodrigo Gasolina e a professora Lunara Fernandes, ressaltaram o bom desempenho dos alunos e os bons jogos realizados das categorias 11 e Sub-9. A dupla ficou orgulhosa da participação da gurizada em Santiago.

