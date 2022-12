Lançamento do livrinho “Somos Lindos” é destaque no Centro Cultural

Foi então que surgiu a ideia de escrever sobre a tal menina, em uma conversa com a amiga Cleusa Pedroso veio a inspiração…quem é aquela personagem?



O livrinho está pronto, com o título “Somos lindos” e traz uma mensagem também de inclusão, aceitação, amor próprio e ao próximo.

O lançamento acontece nesta terça-feira, 20 de dezembro, às 17h no Centro Cultural de Alegrete.



Comprando o ingresso de R$30,00 a criança recebe o livro e participa de uma apresentação com contação da história feita pela Tia Dê e sua Turma, e a dança com coreografia da música do livro, (que vem em um clipe musical com várias crianças da cidade no QRCode da contracapa) juntamente com a contação em Libras feita pela intérprete Josie Pilar, que tem parceria com a autora desde o Zebra Zilda.



O prefácio do livro ficou por conta da professora Lilá Acosta Simon. A Editora é a historinhaspracontar (RJ). E as belas ilustrações, são do Gustavo Assis. Será um evento alegre, cheio de empatia e preparado com muito amor para todas as crianças alegretenses.



Nara Festas estará presente no evento com lanches e brinquedos infláveis. A apresentação desta linda tarde estará por conta do professor Thiago Vaucher.