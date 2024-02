Alegrete com temperatura escaldante no segundo dia de Fevereiro

No meio da tarde, a reportagem do PAT, por meio da colaboradora Aline Menezes, recebeu a imagem do termômetro próximo à ponte Borges de Medeiros marcando 44ºC.

Conforme o site meteorológico Climatempo, a máxima registrada na cidade foi de 36ºC; no entanto, a reportagem percorreu dois relógios digitais no centro da cidade por volta das 14h e flagrou temperaturas entre 36ºC (à sombra) e 39ºC (ao sol).

Laudo conclui que obra dos camarotes encontra-se 100% comprometida

A umidade do ar foi de 91% e o vento de 17 km/h, sem possibilidades de chuva. Nas ruas, pessoas se abrigavam em lugares sombrios, utilizando guarda-chuvas para evitar o sol forte. No comércio, o movimento era tranquilo, embora o número de carros contrastasse com a rua dos Andradas, principal área de vendas comerciais, fervilhando com o asfalto quente.

Santa Casa de Alegrete está entre os cinco hospitais do RS com maiores repasses do programa Assistir

Para o mês de fevereiro, a média de chuva na cidade é de 135 mm, e até o dia 2 não havia registro de chuva no município.