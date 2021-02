Alegrete contabiliza dois novos óbitos e 50 casos positivos da Covid-19

Compartilhe















Nesta terça-feira (23) foram registrados 50 casos positivos, 30 mulheres e 20 homens, com idades entre 08 e 68 anos. Também foram registrados 09 recuperados. Há 06 pacientes na UTI Covid e 03 no Hospital de Campanha. Hoje foram registrados 02 óbitos que ocorreram em 2020 e foram reavaliados pelo Centro de Operações de Emergências (COE) do Estado. A Secretaria Estadual de Saúde considerou os dois óbitos como positivos pelo critério de imagem, estes haviam sido descartados pelo critério laboratorial. Os óbitos não foram contabilizados para fins de classificação da bandeira do distanciamento controlado.

Atualmente são 4.698 casos confirmados, com 4.021 recuperados, 615 ativos (608 estão ativos em isolamento domiciliar e 09 hospitalizados positivos de Alegrete) e 62 óbitos.

Foram realizados 18.961 testes, sendo 14.154 negativos, 4.698 positivos e 109 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 658 pessoas.