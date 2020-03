Alegrete é tri no Concurso Mais Bela Comunitária do RS

A alegretense Alessandra Morales Pinheiro, do bairro Vila Nova, é a Mais Bela Comunitária do Rio Grande do Sul.

Pelo segundo ano consecutivo, a beleza alegretense conquista o primeiro lugar do concurso, mas Alegrete é tricampeão no Estadual. Ao todo 13 candidatas de 12 Municípios participaram do evento.

A disputa foi difícil, as meninas fizeram bonito e deram trabalho aos jurados.

Uma super festa, ao livre, com a presença de um bom público. Assim foi mais da uma edição do Mais Bela Comunitária RS, na noite de sábado, dia 7, na Praia Rainha do Sol em Manoel Viana.

A 2ª Mais Bela Comunitária de Alegrete – com 189 pontos Flaviani Nunes Pedroso do bairro Vila Grande, também esteve presente no evento.

As 1ª e 2ª princesa é da cidade de Rosário do Sul. Já a Mais Bela Simpatia foi escolhida da cidade de Bento Gonçalves.

No ano de 2014, a alegretense Natasha Lopes foi eleita Mais Bela Comunitária RS, depois no ano passado foi a vez de Angélica Gindri e em 2020 Alessandra Pinheiro.

Mais Bela Comunitária do Rio Grande do Sul, evento é organizado pela Federação das Associações de Bairros do RS (Fracab).

Foto: Edgar Lopes