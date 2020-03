Alegretense de 17 anos é um dos suspeitos mortos durante tentativa de assalto a bancos na Serra

A BM informou que três suspeitos estavam dentro do Banco do Brasil e outros quatro próximo ao Sicredi quando ocorreu o confronto. As agências ficam a 110 metros de distância uma da outra.

A polícia monitorava o grupo. As câmeras instaladas pela prefeitura na entrada da cidade ajudaram no monitoramento. Eles estavam em dois carros com placas de Porto Alegre. De acordo com a BM, um dos veículos havia sido roubado no dia 20 de fevereiro bairro Vila Jardim na capital e estava e tinha as placas clonadas.

Alguns suspeitos estavam com touca ninja e três vestiam moletons com a identificação da Polícia Civil.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado para desarmar explosivos que foram deixados nos bancos. Segundo a polícia, havia três artefatos na agência do Sicredi. No Banco do Brasil, ainda não havia informação. Cerca de nove quadras da cidade foram isoladas para trabalho da perícia.

Segundo o Comandante Geral da BM, coronel Rodrigo Mohr Picon, os homens começaram o confronto ao verem as equipes da polícia chegando.

“A polícia tinha informações através do trabalho de inteligência e tinha a área toda mobilizada de efetivo a partir dessas informações. Participaram o 4º batalhão de Caxias, a força tática do 3º batalhão de áreas turísticas de Bento Gonçalves e mais a área de inteligência do comando Serra”, disse.

O comandante afirma que os policiais cumpriram a lei. “Cumprir a lei é utilizar os meios de formas progressiva e nunca o objetivo é matar. Mas quem escolhe o confronto é o criminoso, não a Brigada. Nós vamos para prender, mas se ele reagir e colocar em risco a vida de um policial ou de um terceiro, legalmente nós agimos. Quem escolhe o confronto e o final da ocorrência é o criminoso.”