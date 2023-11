Alegrete encerra temporada nacional de velocross com chave de ouro

A 3ª Capital Farroupilha vivenciou dois dias de disputas começando com tempo instável no sábado e muito calor no domingo. A pistado CT Velocross ficou lotada durante o final de semana com um belo público vibrando até a última bateria.

Segundo um dos organizadores e piloto Jonathan Reinamann Cassol, somente no primeiro dia passaram pelo CT, cerca 5 mil pessoas. Já no domingo (19), prestigiaram a competição, cerca 12 mil espectadores. Conforme dados colhidos junto à organização do evento, um total de 700 pessoas estiveram acampadas no Centro de Treinamento Velocross Alegrete. Só na área de suporte, trabalharam 50 colaboradores.

II Mostra Ser Mulher do Demétrio deu um show de cultura na praça Getúlio Vargas

“Foi um sucesso. Tudo dentro do normal. Um piloto acidentado, mas já foi liberado do hospital, sem problemas de saúde. Vamos avaliar os pontos que podemos melhorar, para o próximo evento no CT”, avaliou Cassol.

Para o narrador e um dos organizadores, popular Chicle, o evento em Alegrete foi épico. Ele reforçou a organização local pelo esforço e dedicação em sediar a etapa. E disse que nunca tinha visto uma estrutura tão bem preparada. “Uma pista sensacional com cara de final de brasileiro. Local amplo e aprazível. Estão de parabéns pela magnitude do evento”, destacou o homem da narração, que envolveu os espectadores com muita emoção durante os dois dias”, com muita adrenalina, ele chamou a atenção no CT.

Antônio Amarante, um alegretense irrequieto por natureza, vive longe há quase 60 anos

Um dos diferenciais em Alegrete, foi um assado de costelão, feito em valas, típico do Alegrete, além de linguiças tradicionais. Uma praça de alimentação abasteceu o público que se deliciou com uma praça de alimentação em pleno CT.

Mais de 200 pilotos aceleram forte em Alegrete. Lucas Basso garantiu a vitória na VX1, confirmando o titulo na principal categoria da competição com uma bela ultrapassagem sobre Mauro Brazaca Junior, que liderou no início da bateria.



Pela VX2 Lucas Gadoti saiu na frente seguido por Mauro Brazaca Junior. Já no inicio da bateria Junior foi pro tudo ou nada e assumiu a 1ª posição. Na ultrapassagem os pilotos se chocaram com Lucas Gadotti levando a pior. Lucas Basso caiu na primeira volta e fez uma boa recuperação chegando bem próximo do líder na segunda posição. Com o resultado, Junior Brazaca confirma o título na VX2.

Nas Nacionais, Jordan Martini foi o destaque do domingo, vencendo as categorias Nacional 250cc Pró e FL Nacional. Com os resultados, Jordan confirma o título brasileiro na Nacional 250cc Pró enquanto Junior Brazaca ficou campeão na Força Livre Nacional.

Elizandro da Costa o Costinha venceu a prova da VX45 e finalizou em segundo na VX40, confirmando o título nas duas categorias.

Outro piloto que ficou campeão em duas categorias foi Antônio Edu Brazaca, que garantiu o titulo nacional pela VX3 Especial e VX3 Nacional. Na VX3 Especial, Tiago Hort foi o vencedor, com Edu em segundo, enquanto na VX3 Nacional, Edinilson Batista venceu a prova, porem Edu entrou com boa vantagem na classificação e conquistou o titulo com apenas 2 pontos de vantagem sobre Dito.



Na tarde de sábado, a corrida da VX Feminina foi uma das mais acirradas da etapa, com Fernanda Neu garantindo a vitória e conquistando o título Nacional.

Entre os pilotos de Alegrete, confira a classificação na etapa:

VX1 Int. – 1º Franco Grillif

VX4 Nac. – 9º Veldon Lucas

VX2 – 5º Gonzalo Silva

VX2 Int. – 6º Mariano Sanchez

VX3 Especial – 3º Franco Grillif 6º Cristian Pagues

VX3 Nac. – 6º Marcelo Noetzold

2 tempos Júnior – 1º Cristian Pagues 2º Lorenzo Power Monego 4º Oscar Rivero

VX4 Esp. – 7º Mariano Bonjour 8º Diego Abalo 15º Jonathan Cassol 18º Eduardo Machado

Júnior – 2º Lorenzo Power Monego

Over 45 Nac. – 2º Veldon Lucas 11º Leandro Sari 12º Gerson Oliveira Gonçalves

Over 50 Nac. – 9º Gerson Oliveira Gonçalves

Over 45 – José Pedro Sanchez

Over 50 Esp. – José Pedro Sanchez

VX 1 – 7º Franco Grillif

Promocional 230cc livre: 4º Enzo Schimmidel 6º Bruno Schimidel 11º Joanilson Ferraz 12º Ronaldo Mautone 14º Victor da Silva Dutra.

A prova teve a organização do CT Velocross, e Instituto OktoberSport, com apoio total da Prefeitura e de várias empresas e comercio local.

Fotos: Tiago Wolff (Race Cross)