Alegrete fica na bandeira laranja pela quarta semana consecutiva

Compartilhe









280 Shares

Pela quarta semana consecutiva na bandeira laranja, na divulgação preliminar do decreto de Distanciamento Controlado do Governo do Estado, o município de Alegrete já contabilizou 529 casos positivos da covid-19.

Mãe denuncia abuso sexual contra o filho de 4 anos; o autor seria o pai da criança

Governo do estado manteve na tarde desta sexta-feira(11), a bandeira laranja na Região 03 . O decreto definitivo passa a valer a partir de terça-feira, 15 de setembro.

No Boletim Epidemiológico de hoje, foi registrado um caso positivo de Covid-19 e 4 pacientes recuperados. O positivo é uma mulher de 26 anos que está em isolamento domiciliar. São 530 casos confirmados, com 431 recuperados, 84 ativos (todos em isolamento domiciliar) e 15 óbitos. Foram realizados 5.593 testes, sendo 5.056 negativos, 530 positivos e 7 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 191 pessoas. Os dois óbitos que aguardavam resultado foram negativos.